  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро

ЕВРО-2024
Обновлено

Обе сборные вряд ли дойдут до решающих стадий турнира

Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня только второй день после начала Евро-2024, а мы уже имеем возможность посмотреть матч с очень яркой вывеской между Испанией и Хорватией. Эта игра вполне заслуженно получила статус главного поединка первого тура. Однако, несмотря на огромное количество звезд в составах команд и статус топ-сборных, существует вероятность, что оба коллектива не смогут оправдать ожидания своих фантов на этом Чемпионате Европы. Слишком много нерешенных проблем привезли они с собой в Германию.

Содержание

Расклад сил в группе B

Хорватия и Испания очевидно попали в "группу смерти", которая является самой сильной по подбору команд на всем Евро. Только представьте, в одном квартете жребий свел действующих победителей Лиги Наций (Испания), действующих чемпионов Европы (Италия) и бронзовых призеров крайнего ЧМ (Хорватия). Ну и вместе с ними в группу B также попала сборная Албания, которой хочется искренне посочувствовать после такого жребия. Хотя, с другой стороны, албанцы достаточно уверенно выиграли свою группу в отборе, опередив Чехию и Польшу, поэтому вполне могут удивить и подарить хотя бы одну сенсацию на этом групповом этапе.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Конечно, благодаря формату, который позволяет некоторым командам выйти в плей-офф даже с третьего места, мы вряд ли увидим ранний вылет кого-то из трех этих топовых сборных, но проверка на прочность и ожесточенная борьба за более простого соперника по 1/8 нам обеспечена.

Испания продолжит играть в скучное "владение мяча ради владения мяча"?

Говорить о том, что Испания до сих пор находится в кризисе по поиску своей оптимальной игры в атаке, пожалуй, уже даже является чем-то "попсовым". Только ленивый не критиковал Луиса Энрике за тот футбол, в который играла его команда: когда показатель владения мячом мог переваливать далеко за 70%, но это не перерастало в опасные моменты у ворот соперников.

Из-за однообразия этого стиля и отсутствия "плана Б", к игре "Красной фурии" начали все чаще адаптироваться даже не самые мощные оппоненты. Это и привело к сокрушительному фиаско на Чемпионате мира в Катаре, когда испанцы одержали лишь одну победу на групповом этапе, а в 1/8 сенсационно уступили Марокко. Тот матч окончательно показал, что стиль, который выстраивал Энрике в сборной Испании, не работает. Его подопечные 120 минут висели на воротах африканцев: нанесли 13 ударов, заработали 8 угловых и контролировали мяч космические 77% времени. Но это преимущество во владении они никак не могли превратить в остроту у ворот марокканской сборной, просто катая мяч с фланга на фланг на чужой половине поля - без удачных попыток обострить, а затем проиграли по пенальти. После этого матча Энрике был уволен, а на его место пришел Луис де ла Фуэнта, который... продолжил дело своего предшественника.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Іспанія - Хорватія
Смотреть трансляцию

Новый наставник "Красной фурии" также является большим поклонником контроля мяча. Так, например, в полуфинале Лиги Наций (против сильной Италии – 2:1) его подопечные владели мячом 62% игрового времени, а затем выдали очень осторожный финал против Хорватов (0:0), где почти не рисковали во второй и третьей третях поля. Тот поединок удалось выиграть по пенальти.

Вот почему в своем составе новый тренер отдает предпочтение не тем игрокам, которые часто пробуют обострять игру, а тем, кто может более уверенно сохранить мяч. Например, постоянно нацеленный на активные и рискованные действия Гримальдо, выдавший невероятный сезон в Байере, сыграл в спаррингах перед Евро лишь по одному тайму. А во время отбора на турнир вообще провел всего один поединок.

В целом нынешний состав испанцев – один из самых слабых, если судить по именам, за последние десятилетия. Главная звезда команды – лучший опорник современности Родри. Он со своим умением контролировать темп игры, само собой, идеально подходит под тот футбол, в который хочет играть де ла Фуэнта.

Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро - изображение 4

Но без забитых голов претендовать на победу на Евро будет трудно. Хотя для этой Испании о такой масштабной цели говорить, пожалуй, будет не очень корректно. Вряд ли этот коллектив сможет претендовать даже на место в полуфинале турнира... Да простят меня все фанаты современной интерпретации стиля "тики-така"!

Сможет ли Хорватия снова удивить футбольный мир?

В последние годы сборная Хорватии в головах болельщиков стала той командой, которая несмотря на не идеальную игру, кадровые проблемы и другие проблемы всегда сможет хорошо выступить на большом турнире вследствие безумной самоотдачи и дисциплины на поле. На ЧМ-2018 они дошли до финала, а во время Мундиаля в Катаре завоевали бронзу, не входя в число очевидных фаворитов перед обоими этими турнирами. Однако у многолетнего тренера хорватов Златко Далича вырисовывается довольно очевидная проблема – главные лидеры сборной стареют.

Многолетний капитан Модрич уже даже не основной в Реале, Брозович перебрался в Саудовскую Аравию на прибыльный контракт, Перишич в свои 35 вернулся доигрывать на родину.

Однако, справедливости ради, стоит добавить, что у коллектива уже вырисовывается новый "костяк" – под руководством Пепа Гвардиолы в Сити сильно прибавили Ковачич и Йошко Гвардиол, неожиданно провел лучший сезон в карьере нападающий Анте Будимир (17 голов в этом сезоне Ла Лиги). Однако этот состав все равно выглядит не таким мощным, как прошлые версии хорватской сборной. Например, по суммарной стоимости состава Хорватия не попала даже в первую десятку среди команд этого Евро (11 место).

Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро - изображение 5

За последнее десятилетие хорватская сборная создала себе имидж коллектива, который может выиграть абсолютно любой матч на крупном турнире за счет характера – вгрызться в результат и умереть ради этого на поле. Но такой стиль не всегда работает в тех матчах, где подопечные Далича являются фаворитами. Отсюда иногда возникают проблемы при необходимости играть первым номером или отыгрываться в матче, где они уступают в счете.

За примерами далеко ходить не надо: во время квалификации на Евро были поражения от Уэльса и Турции, которые и стоили первого места в отборочной группе. Ну и не слишком уверенные (по счету) победы над откровенно слабой Арменией (оба раза по "1:0") только подтверждают наличие выше описанных проблем, которые будет очень трудно ВНОВЬ решать с помощью индивидуального мастерства отдельных исполнителей и безумной самоотдачи. Большинство конкурентов за последние пару лет сделали шаг вперед, а Хорватия осталась на своем месте... в лучшем случае.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
yellow-arrow
"Сыграть в финале и привезти трофей домой". Гризманн - о целях на Евро-2024
yellow-arrow
Судьба чемпионов. Как защищали титул победители Евро разных лет
Испания Хорватия Национальная сборная Испании Национальная сборная Хорватии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.