Испания - Хорватия: матч между топовыми сборными, которые вероятнее всего провалятся на этом Евро

Сегодня только второй день после начала Евро-2024, а мы уже имеем возможность посмотреть матч с очень яркой вывеской между Испанией и Хорватией. Эта игра вполне заслуженно получила статус главного поединка первого тура. Однако, несмотря на огромное количество звезд в составах команд и статус топ-сборных, существует вероятность, что оба коллектива не смогут оправдать ожидания своих фантов на этом Чемпионате Европы. Слишком много нерешенных проблем привезли они с собой в Германию.

Расклад сил в группе B

Хорватия и Испания очевидно попали в "группу смерти", которая является самой сильной по подбору команд на всем Евро. Только представьте, в одном квартете жребий свел действующих победителей Лиги Наций (Испания), действующих чемпионов Европы (Италия) и бронзовых призеров крайнего ЧМ (Хорватия). Ну и вместе с ними в группу B также попала сборная Албания, которой хочется искренне посочувствовать после такого жребия. Хотя, с другой стороны, албанцы достаточно уверенно выиграли свою группу в отборе, опередив Чехию и Польшу, поэтому вполне могут удивить и подарить хотя бы одну сенсацию на этом групповом этапе.

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Конечно, благодаря формату, который позволяет некоторым командам выйти в плей-офф даже с третьего места, мы вряд ли увидим ранний вылет кого-то из трех этих топовых сборных, но проверка на прочность и ожесточенная борьба за более простого соперника по 1/8 нам обеспечена.

Испания продолжит играть в скучное "владение мяча ради владения мяча"?

Говорить о том, что Испания до сих пор находится в кризисе по поиску своей оптимальной игры в атаке, пожалуй, уже даже является чем-то "попсовым". Только ленивый не критиковал Луиса Энрике за тот футбол, в который играла его команда: когда показатель владения мячом мог переваливать далеко за 70%, но это не перерастало в опасные моменты у ворот соперников.

Из-за однообразия этого стиля и отсутствия "плана Б", к игре "Красной фурии" начали все чаще адаптироваться даже не самые мощные оппоненты. Это и привело к сокрушительному фиаско на Чемпионате мира в Катаре, когда испанцы одержали лишь одну победу на групповом этапе, а в 1/8 сенсационно уступили Марокко. Тот матч окончательно показал, что стиль, который выстраивал Энрике в сборной Испании, не работает. Его подопечные 120 минут висели на воротах африканцев: нанесли 13 ударов, заработали 8 угловых и контролировали мяч космические 77% времени. Но это преимущество во владении они никак не могли превратить в остроту у ворот марокканской сборной, просто катая мяч с фланга на фланг на чужой половине поля - без удачных попыток обострить, а затем проиграли по пенальти. После этого матча Энрике был уволен, а на его место пришел Луис де ла Фуэнта, который... продолжил дело своего предшественника.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Іспанія - Хорватія Смотреть трансляцию

Новый наставник "Красной фурии" также является большим поклонником контроля мяча. Так, например, в полуфинале Лиги Наций (против сильной Италии – 2:1) его подопечные владели мячом 62% игрового времени, а затем выдали очень осторожный финал против Хорватов (0:0), где почти не рисковали во второй и третьей третях поля. Тот поединок удалось выиграть по пенальти.

Вот почему в своем составе новый тренер отдает предпочтение не тем игрокам, которые часто пробуют обострять игру, а тем, кто может более уверенно сохранить мяч. Например, постоянно нацеленный на активные и рискованные действия Гримальдо, выдавший невероятный сезон в Байере, сыграл в спаррингах перед Евро лишь по одному тайму. А во время отбора на турнир вообще провел всего один поединок.

В целом нынешний состав испанцев – один из самых слабых, если судить по именам, за последние десятилетия. Главная звезда команды – лучший опорник современности Родри. Он со своим умением контролировать темп игры, само собой, идеально подходит под тот футбол, в который хочет играть де ла Фуэнта.

Но без забитых голов претендовать на победу на Евро будет трудно. Хотя для этой Испании о такой масштабной цели говорить, пожалуй, будет не очень корректно. Вряд ли этот коллектив сможет претендовать даже на место в полуфинале турнира... Да простят меня все фанаты современной интерпретации стиля "тики-така"!

Сможет ли Хорватия снова удивить футбольный мир?

В последние годы сборная Хорватии в головах болельщиков стала той командой, которая несмотря на не идеальную игру, кадровые проблемы и другие проблемы всегда сможет хорошо выступить на большом турнире вследствие безумной самоотдачи и дисциплины на поле. На ЧМ-2018 они дошли до финала, а во время Мундиаля в Катаре завоевали бронзу, не входя в число очевидных фаворитов перед обоими этими турнирами. Однако у многолетнего тренера хорватов Златко Далича вырисовывается довольно очевидная проблема – главные лидеры сборной стареют.

Многолетний капитан Модрич уже даже не основной в Реале, Брозович перебрался в Саудовскую Аравию на прибыльный контракт, Перишич в свои 35 вернулся доигрывать на родину.

Однако, справедливости ради, стоит добавить, что у коллектива уже вырисовывается новый "костяк" – под руководством Пепа Гвардиолы в Сити сильно прибавили Ковачич и Йошко Гвардиол, неожиданно провел лучший сезон в карьере нападающий Анте Будимир (17 голов в этом сезоне Ла Лиги). Однако этот состав все равно выглядит не таким мощным, как прошлые версии хорватской сборной. Например, по суммарной стоимости состава Хорватия не попала даже в первую десятку среди команд этого Евро (11 место).

За последнее десятилетие хорватская сборная создала себе имидж коллектива, который может выиграть абсолютно любой матч на крупном турнире за счет характера – вгрызться в результат и умереть ради этого на поле. Но такой стиль не всегда работает в тех матчах, где подопечные Далича являются фаворитами. Отсюда иногда возникают проблемы при необходимости играть первым номером или отыгрываться в матче, где они уступают в счете.

За примерами далеко ходить не надо: во время квалификации на Евро были поражения от Уэльса и Турции, которые и стоили первого места в отборочной группе. Ну и не слишком уверенные (по счету) победы над откровенно слабой Арменией (оба раза по "1:0") только подтверждают наличие выше описанных проблем, которые будет очень трудно ВНОВЬ решать с помощью индивидуального мастерства отдельных исполнителей и безумной самоотдачи. Большинство конкурентов за последние пару лет сделали шаг вперед, а Хорватия осталась на своем месте... в лучшем случае.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine