"Сыграть в финале и привезти трофей домой". Гризманн - о целях на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, какие цели у сборной Франции на этот чемпионат Европы.

"Фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. На самом деле много сильных команд. Этот чемпионат будет действительно напряженным.

Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов. Мы знаем, что финал 14 июля – в День взятия Бастилии, мы должны сыграть в финале и привезти трофей домой", — сказал Гризманн.