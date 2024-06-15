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"Сыграть в финале и привезти трофей домой". Гризманн - о целях на Евро-2024
Финал припадает на день взятия Бастилии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Egerton/PA Images
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, какие цели у сборной Франции на этот чемпионат Европы.
"Фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. На самом деле много сильных команд. Этот чемпионат будет действительно напряженным.
Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов. Мы знаем, что финал 14 июля – в День взятия Бастилии, мы должны сыграть в финале и привезти трофей домой", — сказал Гризманн.
Напомним, сборная Франции сыграет 17 июня против Австрии.
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