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Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Первая встреча фаворитов Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На каждом турнире есть своя группа смерти, и на Евро-2024 это она – помимо хорватов и испанцев в квартете В играют албанцы и итальянцы. Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Если судить по отбору, то его увереннее прошла "Фурия Роха", если по мундиалю – то на голову сильнее были хорваты. Остальное, простите за банальность, покажет игра. Так-то соперники равны.
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Евро-2024. Группа B, первый тур
15 июня 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"
Испания 19:00 Хорватия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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