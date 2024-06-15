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Венгрия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Первая игра субботы на Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Германия считается очевидным фаворитом квартета A, что она и подтвердила в матче-открытии Евро-2024. Подопечные Нагельсманна разгромили шотландцев и возглавили группу. Шансы сместить немцев с первого места до сих пор есть у всех, однако нужно быть реалистами: остальные команды будут бороться за вторую позицию. И сегодня сойдутся именно основные претенденты на это место.
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Евро-2024. Группа А, первый тур
15 июня 2024. Кельн, "РейнЭнергиШтадион"
Венгрия 16:00 Швейцария
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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