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Италия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Чемпион начинает защиту титула на Евро-2024 – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии начинает защиту титула Чемпиона Европы. Начинает, правда, в неудобной ситуации. После невыхода на Чемпионат Мира-2022, смены тренера во время Отбора на нынешний Евро, на фоне травм, невзрачной игры, критики и общего скептицизма. В очень сложной группе. Начинать выступления в ней против явного аутсайдера нужно уверенно. Удастся ли против "мини-Италии"?
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Евро-2024. Группа B, первый тур
15 июня 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"
Италия 22:00 Албания
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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