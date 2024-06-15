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Главным арбитром матча Румыния – Украина будет швед
Ранее главный судья уже работал с украинскими клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет против Румынии 17 июня. Главным арбитром этого поединка будет работать Гленн Нюберг из Швеции.
Он ни разу не обслуживал встречи национальной команды "сине-желтых", однако дважды работал на матчах "Шахтера" и "Динамо". В обоих случаях тогда были зафиксированы ничьи: соответственно против "Селтика" в сентябре 2022 года (1:1) и против "Фенербахче" в июле того же года (0:0).
На линиях ему будут помогать Махбуд Бейджи и Андреас Содерквист (Швеция). Обязанности четвертого арбитра будет исполнять норвежец Еспен Эскос.
Систему видеоповторов в статусе главного арбитра будет обслуживать Роб Диперинк из Нидерладов, а его ассистентами станут соотечественник Пол ван Бокель и француз Жером Бризар.
Матч между Украиной и Румынией состоится 17 июня на "Альянце Арене" в Мюнхене. Поединок начнется в 16.00 по Киеву.
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