ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йордания: У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы
Рассказал, как Румыния попытается переиграть своих оппонентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился мнениями по поводу оппонентов по группе на Евро-2024.
"У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы, лучшие тренеры, это опытные команды. Украина участвует в четвертом турнире подряд, если говорить о Словакии, она проводит третий турнир подряд.
Бельгия, наверное, устала от того, на скольких европейских чемпионатах она сыграла. Мы постараемся компенсировать это большим трудом и энтузиазмом, которые будут использоваться сбалансировано".
Напомним, первый матч сборной Украины состоится 17 июня против Румынии.
Популярное сейчас
- Президент Металлиста 1925 назвал причины, из-за которых он может отвернуться от футбола
- Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории
- На первом матче Евро заметили российские флаги
- Зинченко - о травме Миколенко: Я был злой. Ты знаешь, что мы готовимся к Евро, а у вас завтра отпуск - зачем это делать?
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО