Йордания: У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился мнениями по поводу оппонентов по группе на Евро-2024.

"У наших соперников есть большая индивидуальная ценность: лучшие игроки Европы, лучшие тренеры, это опытные команды. Украина участвует в четвертом турнире подряд, если говорить о Словакии, она проводит третий турнир подряд.

Бельгия, наверное, устала от того, на скольких европейских чемпионатах она сыграла. Мы постараемся компенсировать это большим трудом и энтузиазмом, которые будут использоваться сбалансировано".