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Рекорд Евро. Тони Кроос отдал 101 точный пас из 102 попыток в матче против Шотландии
Невероятный показатель
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче-открытии Евро-2024 против Шотландии полузащитник сборной Германии Тони Кроос выполнил 99% точности передач.
Всего на его счету 102 паса – 101 из них оказался точным. Как сообщает Opta, 99% – это самый высокий показатель точных пасов за всю историю подсчетов (с 1980 года) этой статистики среди игроков, сделавших более сотни передач за матч.
99% - Toni Kroos completed 99% of his passes against Scotland (101/102); the highest completion rate on record (since 1980) by any player to attempt 100+ passes in a game at the EUROs. Cruise. #EURO2024 pic.twitter.com/aiDlxSz0tS— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024
Для Крооса это был 110-й матч в футболке национальной сборной. На его счету 17 голов и 21 ассист.
На данныій момент Германия лидирует в группе A. Следующий матч подопечные Нагельсманна сыграют 19 июня против Венгрии в Штутгарте.
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