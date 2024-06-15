Рекорд Евро. Тони Кроос отдал 101 точный пас из 102 попыток в матче против Шотландии

Во вчерашнем матче-открытии Евро-2024 против Шотландии полузащитник сборной Германии Тони Кроос выполнил 99% точности передач.

Всего на его счету 102 паса – 101 из них оказался точным. Как сообщает Opta, 99% – это самый высокий показатель точных пасов за всю историю подсчетов (с 1980 года) этой статистики среди игроков, сделавших более сотни передач за матч.

99% - Toni Kroos completed 99% of his passes against Scotland (101/102); the highest completion rate on record (since 1980) by any player to attempt 100+ passes in a game at the EUROs. Cruise. #EURO2024 pic.twitter.com/aiDlxSz0tS — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024

Для Крооса это был 110-й матч в футболке национальной сборной. На его счету 17 голов и 21 ассист.

На данныій момент Германия лидирует в группе A. Следующий матч подопечные Нагельсманна сыграют 19 июня против Венгрии в Штутгарте.