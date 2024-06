Рекорд Евро. Тони Кроос отдал 101 точный пас из 102 попыток в матче против Шотландии

Во вчерашнем матче-открытии Евро-2024 против Шотландии полузащитник сборной Германии Тони Кроос выполнил 99% точности передач.

Всего на его счету 102 паса – 101 из них оказался точным. Как сообщает Opta, 99% – это самый высокий показатель точных пасов за всю историю подсчетов (с 1980 года) этой статистики среди игроков, сделавших более сотни передач за матч.

