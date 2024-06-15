Модрич: Для меня чемпионат мира сложный турнир, потому что в нём участвуют все

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на слова Килиана Мбаппе о том, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.

"На Евро выступают лучшие сборные Европы, но на чемпионате мира играют такие команды, как Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили. Не люблю сравнивать, но для меня чемпионат мира сложный турнир, потому что в нём участвуют все.

Я понимаю, что Мбаппе говорит так, поскольку на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы хорошо знаем друг друга. Но, на мой взгляд, чемпионат мира сложнее", — прокомментировал хорват.