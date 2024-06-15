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Модрич: Для меня чемпионат мира сложный турнир, потому что в нём участвуют все
Мбаппе считает, что Евро сложнее чемпионата мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на слова Килиана Мбаппе о том, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.
"На Евро выступают лучшие сборные Европы, но на чемпионате мира играют такие команды, как Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили. Не люблю сравнивать, но для меня чемпионат мира сложный турнир, потому что в нём участвуют все.
Я понимаю, что Мбаппе говорит так, поскольку на Евро выступают лучшие команды Европы, и мы хорошо знаем друг друга. Но, на мой взгляд, чемпионат мира сложнее", — прокомментировал хорват.
Напомним, сегодня сборная Хорватии сыграет против Испании. Матч начнется о 19:00.
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