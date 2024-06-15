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Сабо: Мы станем свидетелями какой-то мега-сенсации
Поделился мнениями о фаворитах Евро-2024
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Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнениями о том, кто может выиграть этот Чемпионат Европы.
"Мне нравятся сборные Англии, Франции и Испании. Если в этих командах не получат травмы их лидеры, то кто-то из этих сборных, я так думаю, и станет победителем Евро-2024. Если же из этого трио выделять одну команду, отдал бы предпочтение Англии. В этой стране самый сильный в Европе чемпионат. Только из игроков АПЛ можно собрать две или даже три мощные сборные.
Я не верю, что на нынешнем Евро мы станем свидетелями какой-то мега-сенсации, типа той, которая была на Евро-2016 в Португалии, когда в 2004 году выиграли греки или сборная Дании на ЧЕ-1992. Не будет такого. Это полная случайность или чудо, называйте, как вам заблагорассудится, а чудеса в футболе хоть и случаются, но изредка", — сказал Сабо.
Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.
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