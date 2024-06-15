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Защитник Румынии: Нельзя давать шансов украинцам, они умеют ими пользоваться
Рассказал, что думает о матче своей команды со сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Румынии Никусор Банка на пресс-конференции поделился мнениями о предстоящей игре против сборной Украины.
"Мы должны быть чрезвычайно хорошо организованы во время игры в обороне и использовать любую возможность у ворот соперника. Нельзя давать шансов украинцам, они умеют ими пользоваться. Важно быть предельно концентрированными и играть в обороне как можно компактнее, не давать сопернику пространства.
Мы выйдем на поле с целью одержать победу. Потому что мы играем не только за команду и ее тренера, мы играем за Румынию. И все мы чувствуем желание отдать на поле все свои силы. Выступление сборной Румынии на Евро - счастье для всех наших болельщиков, и я надеюсь, что мы сделаем это счастье как можно более продолжительным", — сказал Банку.
Напомним, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Румынии встретится со сборной Украины 17 июня в 16.00.
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