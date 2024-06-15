Защитник Румынии: Нельзя давать шансов украинцам, они умеют ими пользоваться

Защитник сборной Румынии Никусор Банка на пресс-конференции поделился мнениями о предстоящей игре против сборной Украины.

"Мы должны быть чрезвычайно хорошо организованы во время игры в обороне и использовать любую возможность у ворот соперника. Нельзя давать шансов украинцам, они умеют ими пользоваться. Важно быть предельно концентрированными и играть в обороне как можно компактнее, не давать сопернику пространства.

Мы выйдем на поле с целью одержать победу. Потому что мы играем не только за команду и ее тренера, мы играем за Румынию. И все мы чувствуем желание отдать на поле все свои силы. Выступление сборной Румынии на Евро - счастье для всех наших болельщиков, и я надеюсь, что мы сделаем это счастье как можно более продолжительным", — сказал Банку.