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Собослаи против Джаки. Венгрия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Первый поединок субботнего евромарафона
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках первого тура Чемпионата Европы-2024 состоится второй матч группы A. На стадионе в Кельне сойдутся Венгрия и Швейцария.
Главные тренеры команд Марко Росси и Мурат Якин выбрали стартовые составы на этот поединок.
- Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Салай – Фиола, Надь, Шафер, Керкез – Шаллай, Варга, Собослаи (К).
- Запасные венгров: Дибус, Саппанош, Адам, Чобот, Хорват, Балог, Болла, Газдаг, Ботка, Дардай, Кота, Надь, Кляйнгойслер, Него, Стайлс.
- Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Джака (К), Фройлер, Ндое – Эбишер, Дуа, Варгас.
- Запасные швейцарцев: Кобель, Мвого, Амдуни, Эльведи, Окафор, Стергиу, Ридер, Сьерро, Цезигер, Шакири, Штеффен, Яшари, Эмболо.
EURO Grp. A
Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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