Собослаи против Джаки. Венгрия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

Сегодня в рамках первого тура Чемпионата Европы-2024 состоится второй матч группы A. На стадионе в Кельне сойдутся Венгрия и Швейцария.

Главные тренеры команд Марко Росси и Мурат Якин выбрали стартовые составы на этот поединок.

Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Салай – Фиола, Надь, Шафер, Керкез – Шаллай, Варга, Собослаи (К).

Гулачи – Ланг, Орбан, Салай – Фиола, Надь, Шафер, Керкез – Шаллай, Варга, Собослаи (К). Запасные венгров: Дибус, Саппанош, Адам, Чобот, Хорват, Балог, Болла, Газдаг, Ботка, Дардай, Кота, Надь, Кляйнгойслер, Него, Стайлс.

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Джака (К), Фройлер, Ндое – Эбишер, Дуа, Варгас.

Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Видмер, Джака (К), Фройлер, Ндое – Эбишер, Дуа, Варгас. Запасные швейцарцев: Кобель, Мвого, Амдуни, Эльведи, Окафор, Стергиу, Ридер, Сьерро, Цезигер, Шакири, Штеффен, Яшари, Эмболо.

EURO Grp. A # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Германия 1 1 0 0 5-1 3 2 Венгрия 0 0 0 0 0-0 0 3 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0 4 Шотландия 1 0 0 1 1-5 0

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.