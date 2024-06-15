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Собослаи стал самым молодым в истории капитаном сборной на чемпионатах Европы
Всего в 23 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Игровой день субботы открывает матч между Венгрией и Швейцарией. Полузащитник "мадьяр" Доминик Собослаи установил исторический рекорд.
Он стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы, сообщает Бен Джейкобс. Собослаи по состоянию на сегодня – 23 года 7 месяцев и 21 день.
Это дебют для хавбека на больших футбольных турнирах. Он мог также сыграть на прошлом Евро, но тогда пропустил первенство из-за травмы. А на ЧМ-2022 Венгрия не попала.
В общей сложности Собослаи проведет сегодня 43 матча за сборную.
Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол комментирует этот матч в текстовом формате.
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