Собослаи стал самым молодым в истории капитаном сборной на чемпионатах Европы

Игровой день субботы открывает матч между Венгрией и Швейцарией. Полузащитник "мадьяр" Доминик Собослаи установил исторический рекорд.

Он стал самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы, сообщает Бен Джейкобс. Собослаи по состоянию на сегодня – 23 года 7 месяцев и 21 день.

Это дебют для хавбека на больших футбольных турнирах. Он мог также сыграть на прошлом Евро, но тогда пропустил первенство из-за травмы. А на ЧМ-2022 Венгрия не попала.

В общей сложности Собослаи проведет сегодня 43 матча за сборную.

Встреча начнется в 16.00. UA-Футбол комментирует этот матч в текстовом формате.