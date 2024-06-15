Швейцария открыла счет в матче с Венгрией со своего первого удара по воротам. ВИДЕО

Сборная Швейцарии сумела забить быстрый гол в ворота Венгрии. Напомним, что это матч первого раунда Евро-2024.

На 12-й минуте отличился Квадво Дуа. Он воспользовался передачей в штрафную площадку от Мишеля Эбишера, которая разрезала всю защиту соперника.

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Для 27-летнего Дуа это дебютный гол за сборную Швейцарии. Форвард болгарского "Лудогорца" проводит лишь второй матч за национальную команду.