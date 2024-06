Впервые в истории Евро в одном матче зафиксировали удаление, пенальти и автогол

Вчерашний матч-открытие Евро-2024 между Германией и Швейцарией установил еще одно историческое достижение.

Как сообщает Opta, этот поединок стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором были одновременно удаления, пенальти и автогол.

Напомним, что прямая красная карточка была продемонстрирована на 44 минуте защитнику шотландцев Райану Портеусу за грубый фол в штрафной площадке. Впоследствии Гаверц реализовал пенальти. А на 87-й минуте Рюдигер оформил автогол.

