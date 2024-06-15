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Впервые в истории Евро в одном матче зафиксировали удаление, пенальти и автогол
И такое случается
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний матч-открытие Евро-2024 между Германией и Швейцарией установил еще одно историческое достижение.
Как сообщает Opta, этот поединок стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором были одновременно удаления, пенальти и автогол.
Напомним, что прямая красная карточка была продемонстрирована на 44 минуте защитнику шотландцев Райану Портеусу за грубый фол в штрафной площадке. Впоследствии Гаверц реализовал пенальти. А на 87-й минуте Рюдигер оформил автогол.
1 - Tonight's game between Germany and Scotland was the first match in European Championship history to see a red card, a penalty scored and an own goal scored. Box-office. pic.twitter.com/qS1I7WwGZS— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024
Следующий матч Германия проведет 19 июня против Венгрии и тогда же Шотландия сыграет со Швейцарией.
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