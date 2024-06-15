Словения - Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В стартовом матче группы C на чемпионате Европы-2024 сойдутся сборные Словении и Дании. Встреча пройдет в немецком Штутгарте на "MHPАрене".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Поединок первого тура Евро-2024 в группе А между Словенией и Данией состоится в воскресенье, 16-го июня, в 19:00. Посмотреть игру можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на "Общественном", сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.



