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Словения - Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Словения - Дания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 июня 2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
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В стартовом матче группы C на чемпионате Европы-2024 сойдутся сборные Словении и Дании. Встреча пройдет в немецком Штутгарте на "MHPАрене".
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Поединок первого тура Евро-2024 в группе А между Словенией и Данией состоится в воскресенье, 16-го июня, в 19:00. Посмотреть игру можно на ОТТ-платформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Также матч будет доступен на "Общественном", сигнал которого транслируют не ОТТ-платформы.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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