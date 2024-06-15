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Эбишер удваивает преимущество Швейцарии в игре с Венгрией красивым взятием ворот. ВИДЕО
В конце первого тайма
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После первого тайма матча Евро-2024 между Венгрией и Швейцарией счет на табло - 0:2. На 12-й минуте первый гол забил Дуа. Уже у завершения первого тайма швейцарцы удвоили преимущество.
Мишель Эбишер обработал мяч после передачи Фройлера и из-за пределов штрафной площадки закрутил кожаного в правый нижний угол ворот.
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