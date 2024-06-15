Эбишер удваивает преимущество Швейцарии в игре с Венгрией красивым взятием ворот. ВИДЕО

После первого тайма матча Евро-2024 между Венгрией и Швейцарией счет на табло - 0:2. На 12-й минуте первый гол забил Дуа. Уже у завершения первого тайма швейцарцы удвоили преимущество.

Мишель Эбишер обработал мяч после передачи Фройлера и из-за пределов штрафной площадки закрутил кожаного в правый нижний угол ворот.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Следите за всеми поединками Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.