Дуа стал лишь третьим швейцарцем, забившим в дебютном матче Евро. До лета он вообще не играл в сборной

Уже на 12-й минуте поединка с Венгрией Швейцария вышла вперед благодаря точному удару Квадво Дуа. Полузащитник "Лудогорца" стал лишь третьим швейцарцем, который отличился в первой встрече в рамках чемпионата Европы.

Ранее подобное удавалось только Кубилаю Тюркилмазу (1996) и Фабиану Шеру (2016).

27-летний Дуа дебютировал в составе национальной команды 4 июня в спарринге против Эстонии (4:0). До этого он играл только в молодежных сборных страны.