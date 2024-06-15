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Дуа стал лишь третьим швейцарцем, забившим в дебютном матче Евро. До лета он вообще не играл в сборной
Квадво вошел в историю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на 12-й минуте поединка с Венгрией Швейцария вышла вперед благодаря точному удару Квадво Дуа. Полузащитник "Лудогорца" стал лишь третьим швейцарцем, который отличился в первой встрече в рамках чемпионата Европы.
Ранее подобное удавалось только Кубилаю Тюркилмазу (1996) и Фабиану Шеру (2016).
27-летний Дуа дебютировал в составе национальной команды 4 июня в спарринге против Эстонии (4:0). До этого он играл только в молодежных сборных страны.
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