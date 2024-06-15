Венгрия - Швейцария: Варга сократил отставание в счете. ВИДЕО

В матче 1-го раунда Евро-2024 Венгрия сумела забить свой первый гол на турнире. Он позволяет восстановить интригу в противостоянии с Швейцарией. Напомним, после первого тайма швейцарцы вели со счетом 0:2.

На 66-й минуте Варга замкнул подачу Собослая с левого фланга ударом головой. Таким образом, по состоянию на сейчас счет 1:2 в пользу Швейцарии.

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