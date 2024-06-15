Варга забил 7 голов в девяти стартовых поединках в сборной Венгрии

29-летний форвард только прошлой весной дебютировал в главном коллективе страны. Встреча против Швейцарии в первом туре Евро – двенадцатая в форме "волшебных мадьяр". В девяти случаях нападающий появлялся в стартовом составе.

Игрок "Ференцвароша" забил уже 7 голов за сборную, когда выходил в основе, а еще отдал один ассист. Неделю тому назад он оформил дубль в ворота Израиля (3:0).

Ранее Варга отмечался по одному разу в матчах против Литвы (2:0 и 2:2) и Сербии (2:1 и 2:1).