Шакири: Я думаю, что Швейцария достигла большого прогресса

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири - о силе своей команды и перспективе выступлений на Евро-2024.

"Я думаю, что команда достигла большого прогресса. Мы совершенствовались от турнира к турниру, и стали гораздо более качественной командой. Опыт, который мы берем с собой на турнир, также очень важен.

Против нас тяжело играть. Мы играем в великолепную атакующую игру. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. В свой день мы способны победить любого", - сказал Шакири.