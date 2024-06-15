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Шакири: Я думаю, что Швейцария достигла большого прогресса
Могут конкурировать со многими
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири - о силе своей команды и перспективе выступлений на Евро-2024.
"Я думаю, что команда достигла большого прогресса. Мы совершенствовались от турнира к турниру, и стали гораздо более качественной командой. Опыт, который мы берем с собой на турнир, также очень важен.
Против нас тяжело играть. Мы играем в великолепную атакующую игру. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. В свой день мы способны победить любого", - сказал Шакири.
Сборная Швейцарии выступает на Евро-2024 в группе А, вместе с Германией, Венгрией и Шотландией. В первом матче турнира немцы разгромили шотландцев со счетом 5:1.
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