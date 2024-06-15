Евро-2024. Венгрия – Швейцария 1:3. Победа практически без потраченных нервов

Чемпионат Европы-2024

Группа A, первый тур

15 июня, 16:00. "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Групповой этап Чемпионата Европы состоит из 270 минут (без учета дополнительного времени). И если ты выключаешься на целый тайм, то это может положить крест на всех остальных пяти таймах. Такой негативный опыт сегодня имела Венгрия, сразу же ухудшившая свои шансы на плей-офф.

До перерыва не было большого количества моментов, но для Швейцарии и этого было предостаточно. Подопечные Якина не только дольше контролировали мяч, но и делали это более качественно. Гол на 12 минуте как раз пришел после позиционной атаки, которая завершилась резкой разрезной передачей от Эбишера на ход Дуа. Нападающий "Лудогорца" свой выход один на один реализовал, отличившись лишь во втором матче за сборную.

????????⚽️ What a way for Duah to mark his competitive international debut!#EURO2024 | #HUNSUI pic.twitter.com/FN6wIOFPNp — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024

Здесь швейцарцам однозначно помог VAR. Дуа находился на грани офсайда, и боковой арбитр сначала поднял флажок. Но после просмотра видеоповтора конфуза судьям избежать удалось.

На 20 минуте венгры привезли еще один момент на свои ворота после ошибки Керкеза, но Варгас не воспользовался этим шансом – Гулачи выручил "мадьяр". А к концу тайма голкипер уже ничего не смог сделать с ударом Эбишера со среднего расстояния под правую стойку. Гол плюс пас за один тайм от хавбека “Болоньи”.

Воспитательная беседа от итальянского наставника венгров в перерыве принесла свои плоды. В начале второго тайма Венгрия играла более интенсивно. Правда, и счет этому способствовал: нужно было отыгрываться.

В середине тайма номинальные хозяева создали два момента подряд. Главным героем в обоих случаях был нападающий Барнабаш Варга. Сначала он не попал головой из расстрельной позиции, а через несколько минут все же замкнул навес с левого фланга.

Лишь конец матча не получился столь романтичным, как бы хотелось нейтральным болельщикам. Нет, венгры не побежали еще забивать. Они просто не смогли больше. Наоборот, после пропущенного швейцарцы успокоили игру и снова перевели ее к воротам Гулачи.

Венгерский голкипер на 90 минуте спас команду после удара Джаки, впоследствии в борьбе с Гулачи один на один не смог забить Ридер: обошел голкипера под значительно острым углом. Но на третьей компенсированной номинальные гости забили. Орбан помог соперникам, отлично сбросив мяч на Эмболо. А свежий швейцарец момент реализовал.

Embolo scores in successive EURO final tournaments for Switzerland ????????⚽️#EURO2024 | #HUNSUI pic.twitter.com/9hizZpQt9b — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024

Для швейцарцев все положительно: они шагнули вперед как ко второму, так и к первому месту в группе. А вот Венгрия не только практически свела к нулю практические шансы на вторую позицию, но и разницей голов ухудшила возможность выйти из третьей строчки. И не только результат от "мадьяр" мог огорчить, но и сама игра была невнятной, так что шансы на плей-офф с первого тура резко уменьшились.

Венгрия – Швейцария 1:3

Голы: Варга 66 – Дуа 12, Эбишер 45, Эмболо 90+3

Венгрия: Гулачи – Ланг (Болла 46), Орбан, Салай (Дардай 79) – Фиола, Надь (Кляйнгайслер 67), Шафер, Керкез (Адам 79) – Шаллай, Варга, Собослаи (К)

Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Отмер, Джака (К), Фройлер (Сьерро 86), Ндое (Ридер 86) – Эбишер, Дуа (Амдуни 68), Варгас (Эмболо 74)

Предупреждения: Салай 69, Фиола 88 – Отмер 5, Фройлер 59, Якин 88 (вне поля)