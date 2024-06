Евро-2024. Венгрия – Швейцария 1:3. Победа практически без потраченных нервов

Чемпионат Европы-2024

Группа A, первый тур

15 июня, 16:00. "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Групповой этап Чемпионата Европы состоит из 270 минут (без учета дополнительного времени). И если ты выключаешься на целый тайм, то это может положить крест на всех остальных пяти таймах. Такой негативный опыт сегодня имела Венгрия, сразу же ухудшившая свои шансы на плей-офф.

До перерыва не было большого количества моментов, но для Швейцарии и этого было предостаточно. Подопечные Якина не только дольше контролировали мяч, но и делали это более качественно. Гол на 12 минуте как раз пришел после позиционной атаки, которая завершилась резкой разрезной передачей от Эбишера на ход Дуа. Нападающий "Лудогорца" свой выход один на один реализовал, отличившись лишь во втором матче за сборную.

????????⚽️ What a way for Duah to mark his competitive international debut!#EURO2024 | #HUNSUI pic.twitter.com/FN6wIOFPNp