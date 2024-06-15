Сербия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Совсем скоро свой путь на Евро-2024 начинает еще один фаворит этого турнира, сборная Англии. Не так давно они уже играли в финале чемпионата Европы, где проиграли Италии, теперь попытка номер два.

Первый матч на турнире они будут играть против агрессивной и мощной Сербии. Момент, когда Кейну и компании нужно собраться и выполнять свою работу на самом высоком уровне. Смогут ли подопечные Саутгейта справиться с давлением?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 июня.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Сербия — Англия Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.