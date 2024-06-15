ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сербия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Харри Кейн и его очередная попытка выиграть первый в карьере трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
Совсем скоро свой путь на Евро-2024 начинает еще один фаворит этого турнира, сборная Англии. Не так давно они уже играли в финале чемпионата Европы, где проиграли Италии, теперь попытка номер два.
Первый матч на турнире они будут играть против агрессивной и мощной Сербии. Момент, когда Кейну и компании нужно собраться и выполнять свою работу на самом высоком уровне. Смогут ли подопечные Саутгейта справиться с давлением?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Голкипер сборной Черногории и английского клуба скончался в возрасте 26 лет
- Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Германия разбила Шотландию, ПСЖ купил россиянина, Хуммельс покинул Дортмунд. Главные новости за 14 июня
- Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО