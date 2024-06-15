Швейцария забила третий гол Венгрии, воспользовавшись ошибкой в обороне. ВИДЕО

Нападающий Швейцарии Брель Эмболо в компенсированное время поединка Евро-2024 с Венгрией делает счет 1:3 в пользу своей команды. Он увеличил преимущество Швейцарии и установил итоговый результат игры.

Защитник Венгрии сбросил мяч головой в направлении соперника, которым оказался Эмболо. Нападающий таким подарком воспользовался. Он перебросил голкипера Гулачи, который вышел далеко из ворот, оформив третий гол команды.

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