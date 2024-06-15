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Очная дуэль на четвертом Евро подряд. Испания – Хорватия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Второй поединок игрового дня
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Фурия роха" и "пламенные" открывают групповой раунд в квартете В на берлинском "Олимпиаштадионе".
Луис де ла Фуэнте и Златко Далич определились со стартовыми составами.
- Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Фернандес, Кукурелья – Педри, Родри, Руис – Ямаль, Мората (К), Уильямс Н.
- Запасные: Баэна, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Ляпорт, Мерино, Навас, Ольмо, Оярсабаль, Перес, Рая, Ремиро, Субименди, Хоселу, Торрес
- Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Погранчич, Гвардиол – Модрич (К), Брозович, Ковачич – Майер, Будимир, Крамарич
- Запасные: Батурина, Влашич, Вида, Эрлич, Лабрович, Пьяца, Пашалич М., Пашалич М., Перишич, Петкович, Соса, Сучич, Юранович, Иванушец, Ивушич
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
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