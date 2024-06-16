Сербия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Уже сегодня Англия начинает свой путь в группе С, испытать их силы будут сербы, которые хоть и не считаются фаворитами группы, но имеют очень крепкую команду с достаточным количеством известных имен.

Трудно угадать, как пройдет эта встреча, учитывая специфический осторожный стиль Саутгейта, но ожидаем много владения от англичан и острые контратаки от Сербии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 июня.

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Евро-2024. Группа С. 1-й тур

16 июня. 22:00. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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