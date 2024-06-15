Опорник Байера – игрок матча Венгрия – Швейцария

В первой встрече сборной на Евро Джака проявил свои лидерские и организационные качества, хорошо владел мячом и ситуацией на поле, помогал в построении игры.

Статистический портал SofaScore поставил игроку отметку 8,1. Капитан продемонстрировал точность пасов на уровне 90%, отдал 4 ключевые передачи, выиграл борьбу за позицию в 80% дуэлей.

WhoScored оценил действия представителя чемпиона Германии в 7,6 баллов. Гранит выступает в национальном коллективе с 2011 года и провел 126 поединков.