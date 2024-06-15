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Опорник Байера – игрок матча Венгрия – Швейцария
Гранит успешно руководил футбольным оркестром крестоносцев
Фото: "Байер"
В первой встрече сборной на Евро Джака проявил свои лидерские и организационные качества, хорошо владел мячом и ситуацией на поле, помогал в построении игры.
Статистический портал SofaScore поставил игроку отметку 8,1. Капитан продемонстрировал точность пасов на уровне 90%, отдал 4 ключевые передачи, выиграл борьбу за позицию в 80% дуэлей.
WhoScored оценил действия представителя чемпиона Германии в 7,6 баллов. Гранит выступает в национальном коллективе с 2011 года и провел 126 поединков.
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