После 1-го тура Германия и Швейцария - лидеры своего квартета. Турнирная ситуация в группе А

В группе А на Евро-2024 завершились матчи 1-го тура. Германия разгромила Шотландию в игре-открытии турнира (5:1), а Венгрия проиграла Швейцарии в 2 мяча (1:3).

После первых поединков немцы и швейцарцы вышли в лидеры группы А, а их соперники пока с нулями в графе "очки".

В следующем туре Германия сойдется с Венгрией, а Шотландия будет играть со Швейцарией. Игры запланированы на 19-е июня (среда).