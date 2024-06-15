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После 1-го тура Германия и Швейцария - лидеры своего квартета. Турнирная ситуация в группе А
Неужели главные претенденты на выход в плей-офф уже определены?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В группе А на Евро-2024 завершились матчи 1-го тура. Германия разгромила Шотландию в игре-открытии турнира (5:1), а Венгрия проиграла Швейцарии в 2 мяча (1:3).
После первых поединков немцы и швейцарцы вышли в лидеры группы А, а их соперники пока с нулями в графе "очки".
В следующем туре Германия сойдется с Венгрией, а Шотландия будет играть со Швейцарией. Игры запланированы на 19-е июня (среда).
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