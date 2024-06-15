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Евро-2024. Венгрия - Швейцария 1:3. Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1-го тура Швейцария довольно уверенно разобралась с Венгрией. Подопечные Якина больше контролировали мяч и лучше реализовывали свои моменты. Интенсивность венгров во втором тайме принесла им лишь 1 забитый мяч, чего было мало. 1:3 - Швейцария радуется.
После 1-го тура сегодняшние победители обосновались на 2-м месте группы А. У них и немцев - по 3 очка. У Венгрии и Шотландии пока нули.
Чемпионат Европы-2024
Группа A, первый тур
15 июня, 16:00. "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Венгрия - Швейцария 1:3
Голы: Варга 66 - Дуа 12, Эбишер 45, Эмболо 90+3
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