Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, который играл на Евро

Вингер Испании Ламин Ямаль вошел в историю чемпионата Европы. В возрасте 16-ти лет и 338-ми дней он стал самым молодым игроком, который когда-либо участвовал в этом турнире. Ямал вышел в стартовом составе сборной на матч против Хорватии в 1-м туре Евро.

До сегодняшнего дня рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому (17 лет и 246 дней), который футболист установил на Евро-2020.

Самые молодые игроки ЕВРО:

16 лет 338 дней: Ламин Ямаль (Испания - Хорватия, 15.06.2024) 17 лет 246 дней: Кацпер Козловский (Испания 1-1 Польша, 19.06.2021) 17 лет 349 дней: Джуд Беллингем (Англия 1-0 Хорватия, 13.06.2021) 18 лет 71 день: Джетро Виллемс (Нидерланды 0-1 Дания, 06.09.2012) 18 лет 115 дней: Энцо Скифо (Бельгия 2-0 Югославия 13.06.1984) 18 лет 117 дней: Джамал Мусиала (Германия 2-2 Венгрия 23.06.2021)

В этом сезоне Ямаль провел за "Барселону" 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Рыночная стоимость игрока достигает 82-х миллионов евро.