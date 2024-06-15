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Руис оформил гол+пас за 3 минуты. ВИДЕО
Альваро и Фабиан меняют счет на табло
Фото: twitter.com/sscnapoli
На 29-й минуте встречи Фабиан Руис отдает роскошную передачу на форварда "Атлетико" Морату. Опытный нападающий, прикрывая мяч корпусом, выходит на ударную позицию в окружении защитников соперника. Но хорваты не успели отреагировать на столь быстрое развитие событий.
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Уже через 3 минуты Фабиан удваивает преимущество "фурии рохи". На этот раз автором передачи стал Педро. Руис отозвался на пас партнера по команде и точно пробил. 2:0!
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