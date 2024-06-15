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Контрольный выстрел от защитника Реала c передачи игрока Барселоны. Испания ведет 3:0. ВИДЕО
Даниэль превращает первый тайм для хорватов в кошмар
Фото - Getty Images
На 3-й компенсированной минуте защитник "Реала" отозвался на передачу Ямаля. За считанные секунды футболист обработал мяч и нанес удар. Испанцы вынесли приговор балканской сборной по итогам первого тайма.
Карвахаль дебютировал в составе "фурии рохи" 10 лет назад, но никогда не отмечался голами.
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