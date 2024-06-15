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Ямаль стал самым молодым автором ассиста на Евро. Предыдущий рекорд держался 40 лет
Ламин записал на свой счет уже второе достижение за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
В конце первого тайма 16-летний вингер "Барселоны" отдал голевую передачу на Карвахаля. Таким образом футболист стал самым молодым ассистентом на континентальном первенстве.(16 лет 338 дней).
Предыдущий рекорд принадлежал бельгийцу Энцо Шифо. Он сделал результативный пас на Евро-1984, когда ему было 18 лет 115 дней.
Талант каталонцев проводит в сборной восьмой поединок и записал в актив уже 7 голевых действий (2 забитых мяча и 5 ассистов).
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