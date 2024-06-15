Евро-2024. Испания — Хорватия 3:0. Фурия Модрича даже не заметила

Испания неожиданно уверенно расправилась Хорватию в 1-м туре на Евро-2024.

Уже со старта "Шашечным" не хватало скорости в центре поля. Возрастное трио Модрич — Брозович — Ковачич проигрывало много подборов, мяч не покидал половину поля хорватов.

Те держались какое-то время, не позволяя хотя бы создавать остроту у ворот Ливаковича, но первая же грубая обрезка в центре поля на 29-й минуте привела к голу — Фабиан Руис немедленно отпасовал на Морату, а тот реализовал выход один на один.

Еще три минуты — и Руис забил уже сам. И как забил! Блестящий дриблинг и удар в пределах штрафной — в лучших традициях Иньесты!

1 - Dani Carvajal has become the oldest player to score for #Spain ???????? in the #EUROs (32 years and 156 days), assisted by Lamine Yamal, the youngest to assist in the history of the competition (16 years and 338 days). Spicy.#Euro2024 pic.twitter.com/m9RgG3S32Q — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

Хорваты ожили только после двойной оплеухи, пошли вперед. У Испании, как оказалось, нету железобетонной защиты, и Симону пришлось попахать после ударов Брозовича и Гвардиола — обладатель Трофео Самора-2024 справился.

Да и вообще, это был вечер "Фурии", и она потушила пожар эталонно. Ямаль навесил на Карвахаля — и тот добил хорватов еще перед перерывом.

В начале второй половине "Шашечные" создали еще один опасный эпизод, где Кукурелья вынес мяч с линии — и дальше игра в целом успокоилась.

Главные новости последних получаса — повреждение Мораты и пенальти, который Симон привез, но сам же и отбил. Ну, и еще тот факт, что впервые с незапамятных времен Испания завершила матч, имея меньше владения, чем соперник. А как вы хотели? Тренер-то баск.

8 - Fabián Ruiz is the eighth #Spain player ???????? to score and assist in a #EUROs match in the 21st century, the first since Ferran Torres in June 2021, also against Croatia. Glove.#Euro2024 pic.twitter.com/RzjgHtN2Ij — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

Ждем вечером дуэль итальянцев с албанцами в этой же группе, но констатируем уже сейчас — Испания сильна и с вероятностью 90% будет в плей-офф.

1-й тур Евро-2024. Берлин. “Олимпиаштадион”

Испания — Хорватия — 3:0

Голы: Мората, 29, Фабиан Руис, 32, Карвахаль, 45+2

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педри (Ольмо, 58), Родри (Субименди, 86), Фабиан Руис — Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Нико Уильямс (Мерино, 68)

Хорватия: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) — Майер, Будимир (Перишич, 56), Крамарич (Петкович, 72)

Предупреждение: Родри, 78