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Евро-2024. Испания — Хорватия 3:0. Фурия Модрича даже не заметила
Фабиан Руис — герой вечера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Испания неожиданно уверенно расправилась Хорватию в 1-м туре на Евро-2024.
Уже со старта "Шашечным" не хватало скорости в центре поля. Возрастное трио Модрич — Брозович — Ковачич проигрывало много подборов, мяч не покидал половину поля хорватов.
Те держались какое-то время, не позволяя хотя бы создавать остроту у ворот Ливаковича, но первая же грубая обрезка в центре поля на 29-й минуте привела к голу — Фабиан Руис немедленно отпасовал на Морату, а тот реализовал выход один на один.
Еще три минуты — и Руис забил уже сам. И как забил! Блестящий дриблинг и удар в пределах штрафной — в лучших традициях Иньесты!
1 - Dani Carvajal has become the oldest player to score for #Spain ???????? in the #EUROs (32 years and 156 days), assisted by Lamine Yamal, the youngest to assist in the history of the competition (16 years and 338 days). Spicy.#Euro2024 pic.twitter.com/m9RgG3S32Q— OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024
Хорваты ожили только после двойной оплеухи, пошли вперед. У Испании, как оказалось, нету железобетонной защиты, и Симону пришлось попахать после ударов Брозовича и Гвардиола — обладатель Трофео Самора-2024 справился.
Да и вообще, это был вечер "Фурии", и она потушила пожар эталонно. Ямаль навесил на Карвахаля — и тот добил хорватов еще перед перерывом.
В начале второй половине "Шашечные" создали еще один опасный эпизод, где Кукурелья вынес мяч с линии — и дальше игра в целом успокоилась.
Главные новости последних получаса — повреждение Мораты и пенальти, который Симон привез, но сам же и отбил. Ну, и еще тот факт, что впервые с незапамятных времен Испания завершила матч, имея меньше владения, чем соперник. А как вы хотели? Тренер-то баск.
8 - Fabián Ruiz is the eighth #Spain player ???????? to score and assist in a #EUROs match in the 21st century, the first since Ferran Torres in June 2021, also against Croatia. Glove.#Euro2024 pic.twitter.com/RzjgHtN2Ij— OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024
Ждем вечером дуэль итальянцев с албанцами в этой же группе, но констатируем уже сейчас — Испания сильна и с вероятностью 90% будет в плей-офф.
1-й тур Евро-2024. Берлин. “Олимпиаштадион”
Испания — Хорватия — 3:0
Голы: Мората, 29, Фабиан Руис, 32, Карвахаль, 45+2
Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педри (Ольмо, 58), Родри (Субименди, 86), Фабиан Руис — Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Нико Уильямс (Мерино, 68)
Хорватия: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) — Майер, Будимир (Перишич, 56), Крамарич (Петкович, 72)
Предупреждение: Родри, 78
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