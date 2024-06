Евро-2024. Испания — Хорватия 3:0. Фурия Модрича даже не заметила

Испания неожиданно уверенно расправилась Хорватию в 1-м туре на Евро-2024.

Уже со старта "Шашечным" не хватало скорости в центре поля. Возрастное трио Модрич — Брозович — Ковачич проигрывало много подборов, мяч не покидал половину поля хорватов.

Те держались какое-то время, не позволяя хотя бы создавать остроту у ворот Ливаковича, но первая же грубая обрезка в центре поля на 29-й минуте привела к голу — Фабиан Руис немедленно отпасовал на Морату, а тот реализовал выход один на один.

Еще три минуты — и Руис забил уже сам. И как забил! Блестящий дриблинг и удар в пределах штрафной — в лучших традициях Иньесты!

1 - Dani Carvajal has become the oldest player to score for #Spain ???????? in the #EUROs (32 years and 156 days), assisted by Lamine Yamal, the youngest to assist in the history of the competition (16 years and 338 days). Spicy.#Euro2024 pic.twitter.com/m9RgG3S32Q