Петкович не забил пенальти из-за сейва Симона, а затем отличился из офсайда. ВИДЕО

На 78-й минуте Родри сфолил в собственной штрафной. Майкл Оливер назначил пенальти, но Петкович не смог переиграть кипера Испании.

Спустя считанные секунды атака продолжилась и Бруно забил после передачи партнера по команде. Впрочем, после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

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