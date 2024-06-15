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Петкович не забил пенальти из-за сейва Симона, а затем отличился из офсайда. ВИДЕО
Хорваты все же не сокращают отставание
На 78-й минуте Родри сфолил в собственной штрафной. Майкл Оливер назначил пенальти, но Петкович не смог переиграть кипера Испании.
Спустя считанные секунды атака продолжилась и Бруно забил после передачи партнера по команде. Впрочем, после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
⚽️ GOAL: BRUNO PETKOVIC— The Shinguards (@shinguardss) June 15, 2024
Spain ???????? 3-1 Croatia ???????? #euro2024
pic.twitter.com/AzyTYw9eyM
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