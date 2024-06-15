Мората попал в топ-5 лучших бомбардиров Евро

Форвард "Атлетико" открыл счет в матче против хорватов. Для экс-нападающего "Челси" и "Реала" это уже седьмой гол на континентальном первенстве. Столько же у Антуана Гризманна и Алана Ширера.

Только два футболиста отличались на ЧЕ чаще. Это Мишель Платини (9) и Криштиану Роналду (14).

Мората выступает в национальной команде с 2014 года. Он сыграл 74 встречи и нанес 35 точных ударов.