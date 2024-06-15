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Мората попал в топ-5 лучших бомбардиров Евро
Альваро – среди самых результативных голеадоров турнира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Форвард "Атлетико" открыл счет в матче против хорватов. Для экс-нападающего "Челси" и "Реала" это уже седьмой гол на континентальном первенстве. Столько же у Антуана Гризманна и Алана Ширера.
Только два футболиста отличались на ЧЕ чаще. Это Мишель Платини (9) и Криштиану Роналду (14).
Мората выступает в национальной команде с 2014 года. Он сыграл 74 встречи и нанес 35 точных ударов.
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