Чемпион Европы начинает защиту титула. Италия – Албания: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

В квартете В сыграют "Скуадра Адзурра" и "орлы". Лучано Спаллетти и Силвиньо определились со стартовыми составами.

Италия: Доннарумма (К) – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко – Жоржинью, Барелла – Фраттези, Пеллегрини, Кьеза – Скамакка

Доннарумма (К) – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко – Жоржинью, Барелла – Фраттези, Пеллегрини, Кьеза – Скамакка Запасные: Белланова, Буонджорно, Викарио, Гатти, Дармиан, Дзакканьи, Эль-Шаарави, Камбьясо, Кристанте, Манчини, Мерет, Распадори, Ретеги, Фаджоли, Фолоруншо

Албания : Стракоша – Хюсай, Джимсити (К), Аети, Митай – Аслани, Рамадани, Байрами – Асани, Броя, Сефери

: Стракоша – Хюсай, Джимсити (К), Аети, Митай – Аслани, Рамадани, Байрами – Асани, Броя, Сефери Запасные: Абраши, Алии, Балью, Бериша Э., Бериша М., Гьязула, Даку, Кастрати, Кумбулла, Лачи, Манай, Мучи, Михай, Ходжа, Исмаили.

Матч начнется в 22.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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