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Пенальти от Петковича – всего лишь второй в ворота Испании за историю финальных турниров
Стоичков не даст соврать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
Сегодняшний пенальти в ворота испанцев стал всего лишь вторым за всю историю финальных турниров. Впервые "Красная фурия" наказывалась 11-метровым в поединке с болгарами на Евро-1996. Тогда Христо Стоичков с "точки" легко переиграл Андони Субисарретту.
Но в то же самое время, именно испанцы чаще всех сами били пенальти – аж 12 раз, значительно опережая главных преследователей — Нидерланды (на четыре удара), Чехию (на семь) и Францию (на семь).
Правда, реализация у пиренейцев крайне слаба – они запороли семь своих попыток, тогда как только датчане, англичане и голландцы промахивались больше одного раза.
А хорваты до сегодня наоборот пробивали 11-метровые без промаха: Давор Шукер – датчанам в 1996-м, Милан Рапаич – французам в 2004-м, Лука Модрич – австрийцам в 2008-м. И вот их постигла первая неудача.
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