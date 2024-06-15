Пенальти от Петковича – всего лишь второй в ворота Испании за историю финальных турниров

Сегодняшний пенальти в ворота испанцев стал всего лишь вторым за всю историю финальных турниров. Впервые "Красная фурия" наказывалась 11-метровым в поединке с болгарами на Евро-1996. Тогда Христо Стоичков с "точки" легко переиграл Андони Субисарретту.

Но в то же самое время, именно испанцы чаще всех сами били пенальти – аж 12 раз, значительно опережая главных преследователей — Нидерланды (на четыре удара), Чехию (на семь) и Францию (на семь).

Правда, реализация у пиренейцев крайне слаба – они запороли семь своих попыток, тогда как только датчане, англичане и голландцы промахивались больше одного раза.

А хорваты до сегодня наоборот пробивали 11-метровые без промаха: Давор Шукер – датчанам в 1996-м, Милан Рапаич – французам в 2004-м, Лука Модрич – австрийцам в 2008-м. И вот их постигла первая неудача.