Фабиан Руис стал лучшим игроком матча Испания - Хорватия. Известны оценки футболиста

Полузащитник Испании Фабиан Руис получил награду лучшего игрока матча Испания - Хорватия (3:0). В этой игре он забил гол и отдал ассист.

Статистические порталы оценили выступление Руиса очень высокими баллами - 8,9 от WhoScored и 9,0 от Sofascore. В список футболистов, которые провели великолепную игру также входят голкипер Унай Симон, защитник Дани Карвахаль и вингер Ламин Ямаль - все эти представители Испании получили высокие оценки.

???????? A goal and an assist in a huge win ????



Fabián Ruiz ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/HF47fnRSAC