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Фабиан Руис стал лучшим игроком матча Испания - Хорватия. Известны оценки футболиста
Гол+ассист
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Испании Фабиан Руис получил награду лучшего игрока матча Испания - Хорватия (3:0). В этой игре он забил гол и отдал ассист.
Статистические порталы оценили выступление Руиса очень высокими баллами - 8,9 от WhoScored и 9,0 от Sofascore. В список футболистов, которые провели великолепную игру также входят голкипер Унай Симон, защитник Дани Карвахаль и вингер Ламин Ямаль - все эти представители Испании получили высокие оценки.
???????? A goal and an assist in a huge win ????— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024
Fabián Ruiz ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/HF47fnRSAC
В этом поединке голы забивали Мората, Руис и Карвахаль (с передач Руиса, Педри и Ямаля соответственно). На 80-й минуте Симон отразил удар Петковича с пенальти.
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