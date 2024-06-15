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Испания завершила серию из 136-ти официальных матчей подряд, в которых она преобладала во владении мячом
Безумный показатель
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 1-м туре Евро-2024 сборная Испании разгромила Хорватию (3:0). Однако мячом больше владели хорваты (46% - 54%). Таким образом, этот поединок завершает серию Испании из 136-ти официальных матчей подряд, в которых она преобладала владением мяча.
Этот показатель держался 16 лет, с Евро-2008. Если брать во внимание еще и товарищеские игры, то последний раз соперник преобладал по владению кожаным в 2014-м.
В поединке Испания - Хорватия голы забивали Мората, Руис и Карвахаль (с передач Руиса, Педри и Ямаля соответственно). На 80-й минуте Симон отразил удар Петковича с пенальти.
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