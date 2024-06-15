Албания забила в ворота Италии на 22-й секунде матча

В игре 1-го тура Евро-2024 между Италией и Албанией счет был открыт на 22-й секунде. Димарко вбрасывал мяч из аута в собственную штрафную площадку на Бастоне, но его перехватил Недим Байрами из Албании и расстрелял вратаря с близкого расстояния.

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