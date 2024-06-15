Италия быстро сравнивает счет после досадного пропущенного гола. ВИДЕО

В игре 1-го тура Евро-2024 Италия - Албания был забит самый быстрый гол в истории турнира. На 22-й секунде счет открыл албанец Байрами.

Но уже на 11-й минуте Италия сравняла. Алессандро Бастони на дальней штанге идеально замкнул навес от Лоренцо Пеллегрини с левого фланга.

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