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Разозлились. Барелла выводит итальянцев вперед в матче с Албанией. ВИДЕО
3 гола за 16 минут
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В игре 1-го тура Евро-2024 Италия - Албания был забит самый быстрый гол в истории турнира. На 22-й секунде счет открыл албанец Байрами. Но уже через 10 минут счет сравнял Бастони.
На 16-й минуте итальянцы уже впереди. Николо Барелла классно поймал мяч на ногу после отскока и в касание расстрелял ворота Албании - 2:1.
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