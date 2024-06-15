Разозлились. Барелла выводит итальянцев вперед в матче с Албанией. ВИДЕО

В игре 1-го тура Евро-2024 Италия - Албания был забит самый быстрый гол в истории турнира. На 22-й секунде счет открыл албанец Байрами. Но уже через 10 минут счет сравнял Бастони.

На 16-й минуте итальянцы уже впереди. Николо Барелла классно поймал мяч на ногу после отскока и в касание расстрелял ворота Албании - 2:1.

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