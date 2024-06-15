Далич: Не хватало энергии и агрессии. Давали соперникам много времени и пространства

В 1-м туре квартета В Испания разгромила балканский коллектив со счетом 3:0. Златко Далич дал послематчевый комментарий.

"Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки. Хуже всего то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это непозволительно, после этого исход игры был ясен.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства – за это нас и наказали. Надо сосредоточиться на оставшихся двух матчах и постараться их выиграть", – отметил специалист.