ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Венгрии: В первом тайме играли слишком пассивно, во втором – сильно давили
Марко Росси отметил разные тайма в исполнении футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
В дебюте группового раунда Венгрия уступила Швейцарии 1:3. Наставник "волшебных мадьяров" считает, что много проблем команда создала себе до перерыва.
"Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно. Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность".
"Сборная Швейцарии – это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги. Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом", – отметил специалист.
19 июня Венгрия встретится с Германией.
Популярное сейчас
- Испания - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Сабо: Мы станем свидетелями какой-то мега-сенсации
- Венгрия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Германия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО