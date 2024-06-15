Тренер Венгрии: В первом тайме играли слишком пассивно, во втором – сильно давили

В дебюте группового раунда Венгрия уступила Швейцарии 1:3. Наставник "волшебных мадьяров" считает, что много проблем команда создала себе до перерыва.

"Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно. Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность".

"Сборная Швейцарии – это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги. Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом", – отметил специалист.

19 июня Венгрия встретится с Германией.