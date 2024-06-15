Барелла стал лишь четвертым итальянцем, который отличался на двух Евро

До сегодняшнего матча "скуадры адзурры" и Албании только три игрока действующего чемпиона забивали на двух ЧЕ. Это Леонардо Бонуччи (2016, 2020), Антонио Кассано (2004, 2012) и Андреа Пирло (2008, 2012).

Барелла, в свою очередь, также поражал ворота соперников на предыдущем континентальном первенстве. Николо дебютировал в национальной команде 6 лет назад.

С тех пор полузащитник сыграл в главном коллективе страны 53 поединка (17 результативных действий).