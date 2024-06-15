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Де ла Фуэнте: Моя команда показывает обществу, как люди могут сплотиться
Тренер Испании прокомментировал успешный старт турнира
Фото: rfef.es
Луис де ла Фуэнте считает, что единство и ответственное отношение – залог уверенной победы.
“Я хочу отметить отношение, щедрость и амбициозность этой команды, это неисчерпаемые черты. Вы можете выбрать любого из моих игроков, чтобы похвалить сегодня. Они уверены в себе, они верят в то, чего мы можем добиться и суперзвезды служат команде. Мы устойчивы, трудолюбивы и объединены общим делом. Моя команда показывает обществу, как люди могут и должны сплотиться.
Это было выступление, вдохновленное генами соперничества, которые пронизывают эту команду, как молодых ребят, так и опытных, которые выиграли почти все в футболе, но все еще очень голодны и преданы”, – заявил наставник “фурии рохи”.
20 июня Испания будет играть против Италии.
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