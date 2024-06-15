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Испания и Италия возглавили квартет после 1-го тура. Турнирная ситуация в группе B
Пока без неожиданностей
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В группе В на Евро-2024 завершились матчи 1-го тура. Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия в напряженном поединке взяла 3 очка у Албании (2:1).
После первых поединков испанцы и итальянцы вышли в лидеры группы В, а их соперники надеются заработать первые очки уже в следующих играх.
Во 2-м туре сойдутся Хорватия с Албанией и Италия с Испанией. Матчи запланированы на 19-е и 20-е июня соответственно.
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