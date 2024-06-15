Испания и Италия возглавили квартет после 1-го тура. Турнирная ситуация в группе B

В группе В на Евро-2024 завершились матчи 1-го тура. Испания разгромила Хорватию (3:0), а Италия в напряженном поединке взяла 3 очка у Албании (2:1).

После первых поединков испанцы и итальянцы вышли в лидеры группы В, а их соперники надеются заработать первые очки уже в следующих играх.

Во 2-м туре сойдутся Хорватия с Албанией и Италия с Испанией. Матчи запланированы на 19-е и 20-е июня соответственно.