Мистер и компания. Румыны, которые играли под руководством выдающегося для УПЛ румына

Когда начинаешь вспоминать вещи, связанные с футболом и Румынией, то одним из вспоминается Мирча Луческу. К специалисту можно относиться по-разному, однако у него не отнять статус, подкрепленный рядом трофеев. Двадцать две награды, взятые с "Шахтером", еще три – у руля "Динамо" принесли признание и большие возможности.

Например, тренер влиял на комплектацию состава и иногда осуществлял приобретения сугубо "под себя" – именно поэтому, кроме заокеанских гостей с латиноамериканским паспортом, в команды, управляемые Мистером, частенько приезжали румыны. В общем, это нормально, когда менеджер привлекает соотечественников, ведь, возможно, хорошо знает внутренний рынок и способен найти качественное усиление. В нашем случае кому-то давали практику и оставляли, кого-то быстро отсеивали, а кто-то уже был до Мирчи и стал верным помощником.

Поэтому мы решили вспомнить такие кейсы и выяснить, какая из этого была выгода.

Даниэль Флоря (2001 – 2005 гг.)

Статистика под руководством Луческу: 13 матчей

Трофеи: УПЛ (2001/02, 2004/05), Кубок Украины (2001/02, 2003/04)

Даниэль Флоря пользовался спросом у Невио Скалы, Валерия Яремченко и Виктора Прокопенко. Если поверхностно осмотреть статистику, то у левого фулбека все неплохо – 84 поединка, 2 гола и 5 ассистов (в конце концов, этот парень причастен к первому чемпионству дончан в истории, в подобных случаях все автоматически становятся героями).

По сравнению с вышеперечисленными коллегами Луческу котировал Флорю меньше всего (873 минуты). Причем в марте 2005-го внезапно отдал исполнителя в аренду запорожскому "Металлургу" – Даниэль вызывался на межсезонные сборы, провел контрольные матчи с "горняками"... и оказался в новом коллективе.

Защитник мало что понимал, об этом признался в интервью, и только потом Луческу раскрыл карты – в "Шахтере" повысилась планка ожиданий, поэтому пришлось прощаться с теми или иными футболистами. Это вполне приемлемо, тем более после Флоря не особо себя продемонстрировал – ни в запорожском, ни донецком "Металлургах". Разве что на Кипре, где удалось получить национальное золото с АПОЭЛом, однако здесь речь не идет о каком-то претенциозном уровне.

Флавиус Стойкан (2003 – 2007 гг.)

Статистика под руководством Луческу: 59 матчей, 2 гола, 4 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06), Кубок Украины (2003/04), Суперкубок Украины (2005)

Стойкан появился при Бернде Шустере, сформировал связку с Космином Беркеуаном, мог похвастаться стабильностью в дебютный год Мирчи (2839 минут, десятый показатель в составе). Однако в дальнейшем знаковость правого фулбека резко уменьшилась – все из-за постепенного расцвета Дарио Срны (объективно более сильного конкурента по позиции) и перехода из формации в три защитника на четыре.

Превратился в игрока ротации, но даже так принес пользу, когда было нужно подстраховать и дать отдохнуть лидерам. Но и это продолжалось недолго – с массовой закупкой, осуществленной в 2005-м-2006-м годах, стало очевидно, что Стойкану нечего делать в Донецке и лучше уйти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" придумал, куда пристроить Флавиуса, – в феврале 2007-го отдал "Металлисту" в аренду с правом выкупа, – но в Харькове тот наработал на скромные 12 минут.

Бесплатно вернулся в бухарестское "Динамо".

Разван Рац (2003 – 2013 гг.)

Статистика под руководством Луческу: 276 матчей, 10 голов, 45 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/2011, 2011/2012, 2012/13), Кубок Украины (2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), Суперкубок Украины (2005, 2008, 2010, 2012), Кубок УЕФА (2008/09)

Безоговорочная легенда "горняков", стопроцентно лучший румын в пределах украинской Премьер-лиги, один из тех легионеров, чей профессионализм и класс никогда не вызывали сомнений (еще бы, человек дважды побывал на Евро и капитанил в сборной).

Отличался хорошим видением поля, хорошо зарекомендовал себя не только в обороне, но и в фазе атаки, что чрезвычайно важно в видении Луческу. Как факт, отдал ряд голевых передач, некоторые из которых решили судьбу не просто конкретных поединков, но и целых турниров. А ну, вспомните, кто пасом нашел Луиса Адриану в финале Кубка УЕФА? Вот так-то.

В 2013-м перебрался в "Вест Хэм", пробовался в Испании и Греции, в 2018-м повесил бутсы на гвоздь.

Чиприан Марика (2004 – 2007 гг.)

Статистика под руководством Луческу: 109 матчей, 26 голов, 17 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06), Кубок Украины (2003/04), Суперкубок Украины (2005)

Чиприана Марику приобрели в марте 2004-го, Луческу же прибыл через два месяца. Несмотря на юный возраст, восемнадцатилетний нападающий сразу установил химию – в первом же поединке с участием Мирчи оформил гол и ассист.

Прогрессировал заметными темпами и доказал, что стоит 5 миллионов евро, выплаченных бухарестскому "Динамо". Сыграл одну из ключевых ролей в выходе "оранжево-черных" в группу ЛЧ-2004/05 (в квалификации поразил "Пюник" и "Брюгге"); через год забил "Интернационале", а в Кубке УЕФА – "Штутгарту" и "Лиллю".

Сюда же запишем результативные действия против варшавской "Легии", "Олимпиакоса", "Ромы" и "Нанси". Может показаться, что цифры, зафиксированные Марикой, не выдающиеся, впрочем, форвард всегда искал момент и за него цеплялся. Ничуть не удивительно, что в 2007-м за Чиприаном пришел "Штутгарт" и выложил на стол 7 миллионов евро. Ситуация идеальная – "Шахтер" получил как спортивные успехи, так и денежное вознаграждение, а румын уехал за границу, куда так хотел.

Космин Беркеуан (2004 – 2007 гг.)

Статистика под руководством Луческу: 37 матчей, 1 гол, 2 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06), Суперкубок Украины (2005)

Беркеуан приехал в июле 2004-го, согласовал пятилетний контракт, но, грубо говоря, отработал только сезон. Все довольно прозаично – сначала центрхав имел регулярную практику, однако его уровень желал лучшего; как только "Шахтер" нашел замену и достаточно расширил ростер, Космин отправился в путешествие – был арендован "Крыльями Советов", "Динамо" Бухарест и ПАОКом.

Невыразительные выступления, значительные ошибки, пенальти, не реализованный в послематчевой лотерее за Суперкубок Украины-2004 (Шовковский перевел мяч в стойку, а затем перехитрил Лаштувку и принес медали) – все это точно не занести в актив.

В 2007-м свободным агентом осел в Греции, в 2011-м завершил карьеру на родине.

Тудор Белуце (сезон 2020/21)

Статистика под руководством Луческу: 3 матча, 7 минут

Трофеи: УПЛ (2020/21), Кубок Украины (2020/21)

Какими же красками пестрели заголовки, когда появилось известие, что "Динамо" берет полузащитника "Брайтона". Ого, это же английская Премьер-лига! Да еще и на приглашении настоял сам Луческу – за Белуце соревновались представители турецкой вышки, поэтому нельзя было терять время.

На деле же Тудору "чайки" доверили 90 минут (на минуточку, это в 12 раз больше времени, чем в стане "бело-синих"), а сам он не оправдал ожиданий в "АДО Ден Гаг", где также находился на правах аренды.

В январе 2021-го парень травмировал плюсневую кость, лег на операционный стол и пропустил остаток сезона. Можно ли так оправдать провал? Нет, потому что вот этот кот в мешке уступил в конкуренции Сидорчуку и другим партнерам (зато имеет в коллекции чемпионство и кубок).

Очень примечательно, что сегодня Белуце все еще является непонятным типом и скоро окажется на вольных хлебах – из-за постоянных повреждений от него отказался "Фарул". И это в двадцать пять.