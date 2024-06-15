Евро-2024. Италия - Албания 2:1. Лишь 16 минут славы

Чемпионат Европы-2024

Группа В. Первый тур

Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Италия - Албания 2:1

Голы: А. Бастони 11, Барелла 16 - Байрами 1

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, А. Бастони, Димарко (Дармиан 83), Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо 90+2), Кьеза (Камбиазо 77), Лоренцо Пеллегрини (Кристанте 77), Фраттези, Скамакка (Ретеги 83)

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Арлинд Айети, Митай, Асллани, Рамадани, Байрами (Мучи 87), Асани (Лачи 68), Броя (Манай 75), Сефери (Ходжа 68)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 21, Калафиори 51 - Броя 52, Ходжа 75

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Напомните нам, что мы чемпионы". "Давайте защитим это". Такими были заголовки итальянских газет сегодня. В Италии и вправду подзабыли, что Чемпионы Европы. После невыхода на Чемпионат Мира, крайне тяжелого Отбора на нынешний Евро со сменой тренера, в свете невзрачной игры. В свете смены поколений, ведь 15 из 26-ти игроков в нынешней заявке никогда не играли на крупном турнире.

Один из них - Федерико Димарко - уже на первых секундах вбросил аут, Алессандро Бастони, отыгравший ранее на крупных турнирах лишь один матч, заснул, и Недим Байрами, игрок итальянского "Сассуоло", четко пробил в ближнюю "девятку" с не самого простого угла. Гол на 23-ей секунде - самый быстрый в истории Чемпионатов Европы.

Албания отлично знакома с Италией. Пять игроков стартового состава играют там, еще двое играли ранее. Главный тренер Силвиньо работал там помощником Роберто Манчини в "Интере". В раздевалке сборной часто звучит итальянский язык. Они явно смотрели июньские товарищеские матчи "адзурри", в которых те также не раз ошибались при простом розыгрыше мяча в обороне. Вот и поймали.

Впрочем, итальянцы очень быстро вернулись. Разыграли угловой, Пеллегрини навесил, и Бастони замкнул головой в упор. Забросили в штрафную уже справа и с игры, мяч был выбит недалеко, и Барелла, бывший под вопросом из-за травмы, пробил слета с 17-ти метров низом со скоростью 94 километра в час. Хюсай даже инстинктивно увернулся от мяча, хотя мог отбить его головой. Здоровье дороже.

Что было дальше? Полное преимущество итальянцев. Мячом они владели в матче 68 процентов времени, по ударам по воротам победили со счетом 17:8, в створ - 5:1. Удивляя соперника гибридной схемой - 4-2-3-1, переходящей в 3-4-2-1, с подключениями защитников Ди Лоренцо и Калафиори в район линии штрафной по центру и с нагнетанием Димарко и Кьезы на флангах. Но забить больше не удалось.

В первом тайме албанцы держались с большим трудом. Дважды их спас Стракоша. Две отличные комбинации на одном дыхании справа, два выхода один-на-один Фраттези и Скамакки, два сейва, причем после одного из них мяч полетел в стойку. Также кипер "орлов" отбил удар головой Калафиори и проследил за таким же Пеллегрини, прошедшим близко к стойке.

А вот второй тайм Италии был плохим. Она выглядела заторможенной, уставшей, лишенной идей. Идеи первого тайма уже не работали. Еще один выход на Стракошу был остановлен им, да и свистком об офсайде. Кьеза закручивал с правой стороны штрафной чуть неточно. Но и Доннарумма ошибался на выходе (Асани не попал), задел мяч при выходе Маная один-на-один под острым углом.

Лучано Спаллетти заменил атакующего опорника Пеллегрини на чистую "шестерку" Кристанте, а острейшего вингера Кьезу - на правого защитника Камбиазо. Красноречивые замены.

Матч против аутсайдера группы прежде всего нужно было выиграть. Да и громить его не особо нужно было, учитывая разгромное поражение Хорватии от Испании. Свое задание Италия выполнила, заняв весьма приличную позицию в борьбе за выход из группы. Но к ее реализации и обороне в первом тайме и игре во втором в целом осталось много вопросов. А Албания еще поборется.